PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Suhl mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Ohne Fahrerlaubnis

Veilsdorf (ots)

Mittwochnachmittag kontrollierten Beamte der Polizeiinspektion Hildburghausen einen Autofahrer in Veilsdorf. Der Mann konnte keine gültige Fahrerlaubnis vorweisen und ein mit ihm durchgeführter Drogenvortest verlief positiv. Es folgten eine Blutentnahme und die Untersagung der Weiterfahrt. Den Fahrer erwartet eine Anzeige.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Pressestelle
Anne-Kathrin Seifert
Telefon: 03681 32 1504
E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Suhl mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Suhl
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Suhl
Alle Meldungen Alle
  • 27.11.2025 – 13:04

    LPI-SHL: Mit dem Auto überschlagen

    Hildburghausen (ots) - Mittwochmorgen fuhr eine 20-jährige Autofahrerin auf der Bundesstraße zwischen Hildburghausen und Ebenhards. In einer leichten Rechtskurve kam die Frau aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab und überschlug sich. Um den schrottreifen Pkw kümmerte sich der Abschleppdienst. Die Fahrerin sowie ihre beiden Mitfahrerinnen im Alter von jeweils 20 Jahren mussten leicht verletzt mit dem ...

    mehr
  • 27.11.2025 – 12:58

    LPI-SHL: Versuchter Diebstahl

    Suhl (ots) - Unbekannte Täter machten sich am Mittwoch zwischen 16:00 Uhr und 16:15 Uhr an einer verschlossenen Holzkiste zu schaffen, die als Kasse für die Nutzung des Sanitärbereichs in einem Einkaufscenter in der Friedrich-König-Straße in Suhl dient. An das Bargeld gelangten der/die Täter nicht. Es entstand geringer Sachschaden. Sachdienliche Hinweise zu dem versuchten Diebstahl nimmt der Inspektionsdienst Suhl unter der Telefonnummer 03681 369-0 und der Angabe des ...

    mehr
  • 27.11.2025 – 12:50

    LPI-SHL: Nach Zusammenstoß geflüchtet

    Suhl (ots) - Mittwoch zwischen 07:45 Uhr und 08:45 Uhr stieß ein bislang unbekannter Fahrzeugführer gegen den in einem Parkhaus in der Albert-Schweitzer-Straße in Suhl geparkten silbernen VW Passat. Ohne den Eigentümer oder die Polizei über den Schaden zu informieren, verließ der Verursacher die Unfallstelle. Zeugen, die Hinweise zu der Verkehrsunfallflucht geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren