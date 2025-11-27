LPI-SHL: Ohne Fahrerlaubnis
Veilsdorf (ots)
Mittwochnachmittag kontrollierten Beamte der Polizeiinspektion Hildburghausen einen Autofahrer in Veilsdorf. Der Mann konnte keine gültige Fahrerlaubnis vorweisen und ein mit ihm durchgeführter Drogenvortest verlief positiv. Es folgten eine Blutentnahme und die Untersagung der Weiterfahrt. Den Fahrer erwartet eine Anzeige.
