LPI-SHL: Mit dem Auto überschlagen
Hildburghausen (ots)
Mittwochmorgen fuhr eine 20-jährige Autofahrerin auf der Bundesstraße zwischen Hildburghausen und Ebenhards. In einer leichten Rechtskurve kam die Frau aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab und überschlug sich. Um den schrottreifen Pkw kümmerte sich der Abschleppdienst. Die Fahrerin sowie ihre beiden Mitfahrerinnen im Alter von jeweils 20 Jahren mussten leicht verletzt mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden.
