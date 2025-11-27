LPI-SHL: Alkoholisiert gefahren
Suhl (ots)
Beamte der Inspektionsdienstes Suhl kontrollierten Mittwochabend einen 48-jährigen Autofahrer in Suhl. Ein mit dem Mann durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,06 Promille, welcher auch durch die gerichtsverwertbare Atemalkoholmessung bestätigt wurde. Die Polizisten untersagten die Weiterfahrt und bearbeiten jetzt eine Ordnungswidrigkeitenanzeige.
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Pressestelle
Anne-Kathrin Seifert
Telefon: 03681 32 1504
E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell