PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Suhl mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Alkoholisiert gefahren

Suhl (ots)

Beamte der Inspektionsdienstes Suhl kontrollierten Mittwochabend einen 48-jährigen Autofahrer in Suhl. Ein mit dem Mann durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,06 Promille, welcher auch durch die gerichtsverwertbare Atemalkoholmessung bestätigt wurde. Die Polizisten untersagten die Weiterfahrt und bearbeiten jetzt eine Ordnungswidrigkeitenanzeige.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Pressestelle
Anne-Kathrin Seifert
Telefon: 03681 32 1504
E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Suhl mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Suhl
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Suhl
Alle Meldungen Alle
  • 26.11.2025 – 10:48

    LPI-SHL: Ohne Fahrerlaubnis

    Suhl (ots) - Beamte des Suhler Inspektionsdienstes kontrollierten Dienstagmorgen einen 38-jährigen Autofahrer in der Fröhliche-Mann-Straße in Suhl. Dabei stellte sich heraus, dass der Mann keine gültige Fahrerlaubnis besitzt. Eine Anzeige war die Folge. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Suhl Pressestelle Julia Kohl Telefon: 03681 32 1503 E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de ...

    mehr
  • 26.11.2025 – 10:47

    LPI-SHL: Nach Auffahrunfall ins Krankenhaus

    Schwallungen (ots) - Ein Autofahrer befuhr Dienstagmorgen die Bundesstraße 19 von Wasungen in Richtung Schwallungen. Er musste verkehrsbedingt stark abbremsen. Diese Situation bemerkte der hinter ihm fahrende 18-jährige Autofahrer und bremste ebenfalls ab. Die dahinter fahrende 53-jährige Autofahrerin konnte trotz Vollbremsung einen Auffahrunfall nicht mehr verhindern. Durch die Wucht des Aufpralls verletzte sich der ...

    mehr
  • 26.11.2025 – 10:46

    LPI-SHL: Auto geklaut

    Schmalkalden (ots) - Ein unbekannter Täter entwendete in der Zeit von Montagabend bis Dienstagmorgen einen Opel Movano, der in der Kasseler Straße in Schmalkalden geparkt war. Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise zum Verbleib des weißen Transporters oder zum Täter selbst geben können. Bitte melden Sie sich unter der Telefonnummer 03693 591-0 mit der Angabe des Aktenzeichens 0306764/2025 bei der Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen. Rückfragen bitte an: Thüringer ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren