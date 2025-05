BPOL NRW: 45-Jähriger in Begleitung eines Minderjährigen - Bundespolizei findet pornographische Aufnahmen auf

Bochum (ots) - Am gestrigen Samstagmorgen (3. Mai) prallte ein Zug in Bochum mit einem auf der Strecke abgelegten Einkaufswagen zusammen. Die Bundespolizei sucht nun nach Zeugen. Gegen 4:30 Uhr informierte ein Triebfahrzeugführer die Bundespolizei darüber, dass der Zug mit einem Einkaufwagen am Bahnhof Bochum-Langendreer kollidiert sei. Der Bahnmitarbeiter gab an, ...

