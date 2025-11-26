LPI-SHL: Ohne Fahrerlaubnis

Schmalkalden (ots) - Ein unbekannter Täter entwendete in der Zeit von Montagabend bis Dienstagmorgen einen Opel Movano, der in der Kasseler Straße in Schmalkalden geparkt war. Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise zum Verbleib des weißen Transporters oder zum Täter selbst geben können. Bitte melden Sie sich unter der Telefonnummer 03693 591-0 mit der Angabe des Aktenzeichens 0306764/2025 bei der Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen. Rückfragen bitte an: Thüringer ...

