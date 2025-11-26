LPI-SHL: Ohne Fahrerlaubnis
Suhl (ots)
Beamte des Suhler Inspektionsdienstes kontrollierten Dienstagmorgen einen 38-jährigen Autofahrer in der Fröhliche-Mann-Straße in Suhl. Dabei stellte sich heraus, dass der Mann keine gültige Fahrerlaubnis besitzt. Eine Anzeige war die Folge.
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Pressestelle
Julia Kohl
Telefon: 03681 32 1503
E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell