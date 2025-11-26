LPI-SHL: Nach Auffahrunfall ins Krankenhaus
Schwallungen (ots)
Ein Autofahrer befuhr Dienstagmorgen die Bundesstraße 19 von Wasungen in Richtung Schwallungen. Er musste verkehrsbedingt stark abbremsen. Diese Situation bemerkte der hinter ihm fahrende 18-jährige Autofahrer und bremste ebenfalls ab. Die dahinter fahrende 53-jährige Autofahrerin konnte trotz Vollbremsung einen Auffahrunfall nicht mehr verhindern. Durch die Wucht des Aufpralls verletzte sich der 18-Jährige und kam zur Behandlung ins Krankenhaus.
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Pressestelle
Julia Kohl
Telefon: 03681 32 1503
E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell