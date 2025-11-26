LPI-SHL: Kennzeichen nach Unfall notiert
Trusetal (ots)
Eine 56-jährige Autofahrerin befuhr am Dienstag gegen 11:50 Uhr die Straße "Hasenburg" in Trusetal. Sie musste anhalten, weil ihr ein anderes Auto entgegenkam. Beim aneinander Vorbeifahren touchierte der Autofahrer den Caddy der Frau. Ohne sich um den Unfall zu kümmern fuhr der Transporterfahrer weiter. Die Geschädigte konnte sich jedoch das Kennzeichen merken und der Polizei übergeben. Den Fahrer erwartet nun eine Anzeige wegen Verkehrsunfallflucht.
