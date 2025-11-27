Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Nach Zusammenstoß geflüchtet

Suhl (ots)

Mittwoch zwischen 07:45 Uhr und 08:45 Uhr stieß ein bislang unbekannter Fahrzeugführer gegen den in einem Parkhaus in der Albert-Schweitzer-Straße in Suhl geparkten silbernen VW Passat. Ohne den Eigentümer oder die Polizei über den Schaden zu informieren, verließ der Verursacher die Unfallstelle. Zeugen, die Hinweise zu der Verkehrsunfallflucht geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03681 369-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0308165/2025 beim Inspektionsdienst Suhl zu melden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell