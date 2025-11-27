PRESSEPORTAL Presseportal Logo

LPI-SHL: Versuchter Diebstahl

Suhl (ots)

Unbekannte Täter machten sich am Mittwoch zwischen 16:00 Uhr und 16:15 Uhr an einer verschlossenen Holzkiste zu schaffen, die als Kasse für die Nutzung des Sanitärbereichs in einem Einkaufscenter in der Friedrich-König-Straße in Suhl dient. An das Bargeld gelangten der/die Täter nicht. Es entstand geringer Sachschaden. Sachdienliche Hinweise zu dem versuchten Diebstahl nimmt der Inspektionsdienst Suhl unter der Telefonnummer 03681 369-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0308370/2025 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Pressestelle
Anne-Kathrin Seifert
Telefon: 03681 32 1504
E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

