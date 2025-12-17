Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Durchfahrtsverbot kontrolliert

Kaiserslautern (ots)

Die geltenden Durchfahrtsverbote für Fahrzeuge hat die Polizei am Dienstag in der Fruchthallstraße im Bereich der Mall sowie am Guimaraes-Platz vor dem Hauptbahnhof kontrolliert. Dabei stellten die Beamten insgesamt sieben Fahrer fest, die das Verbot missachteten und einfach in den jeweiligen Bereich einfuhren. Sie alle müssen mit einer Geldbuße rechnen - die Höhe variiert je nach Fahrzeug und konkretem Verstoß, zum Beispiel ob dadurch andere behindert, gefährdet oder sogar geschädigt wurden.

Ein weiterer Fahrer ignorierte die Einbahnstraßenregelung. Auch er muss mit einem Bußgeld rechnen.

Darüber hinaus stellten die Einsatzkräfte bei den kontrollierten Fahrern und Fahrzeugen weitere Verstöße gegen geltende Gesetze fest. Eines der Autos war mit Reifen unterwegs, an denen die Mindestprofiltiefe unterschritten wurde - hier müssen sowohl Fahrer als auch Halter mit einem Bußgeld sowie einem Punkt in der sogenannten Verkehrssünderdatei rechnen.

Bei vier weiteren Wagen wurde bemängelt, dass Warnweste oder Warndreieck fehlten, kein Verbandskasten vorhanden war oder Teile der Beleuchtung nicht richtig funktionierten. Für die Betroffenen gab es Mängelberichte mit der Aufforderung, den jeweiligen Mangel umgehend zu beheben. |cri

