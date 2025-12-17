PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-PDKL: Wer hat den Touran gerammt?

Mackenbach (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Die Polizei sucht den Verantwortlichen, der am Dienstagmorgen in der Waldstraße einen geparkten VW Touran gerammt und beschädigt hat. Nach Angaben der Halterin muss die Unfallzeit zwischen 7.30 und 8 Uhr liegen.

Wie die 43-Jährige zu Protokoll gab, hatte sie den Wagen in Höhe des Hauses Nummer 11 auf einem Parkplatz abgestellt. Bei ihrer Rückkehr etwa eine halbe Stunde später entdeckte sie einen frischen Streif- und Lackschaden am vorderen Kotflügel auf der Beifahrerseite.

Den Spuren nach zu urteilen, könnte ein daneben geparktes Fahrzeug beim Rangieren gegen den VW gestoßen sein. Allerdings machte sich der Fahrer aus dem Staub, ohne den Schaden zu melden. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion 2 unter der Telefonnummer 0631 369-14299. |cri

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Kaiserslautern

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell

