Polizei Homberg

POL-HR: Einbruch in Garage: Zwei hochwertige E-Bikes entwendet

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 10.12.2025:

Gudensberg

Tatzeit: Sonntag, 07.12.2025, 22:30 Uhr bis Montag, 08.12.2025, 07:30 Uhr

Zwischen Sonntagabend, 22:30 Uhr und Montagmorgen, 07:30 Uhr, brachen unbekannte Täter eine Garage in der Straße "Auf dem Stück" im Gudensberger Ortsteil Deute auf und entwendeten zwei hochwertige E-Bikes.

Die Täter verschafften sich nach bisherigem Stand der Ermittlungen gewaltsam Zugang, indem sie den Schlüsselschalter der Garage herausrissen. Anschließend entwendeten sie ein rotes und ein pistaziengrünes Elektrofahrrad der Marke Bulls, Typ E-Stream EVA TR2 und EVO AM 2.

Die Polizei Fritzlar ermittelt in dem Fall und bittet Zeugen, die in der Nacht von Sonntag auf Montag verdächtige Beobachtungen im genannten Bereich gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 05622-99660 zu melden.

Yvonne Winter, KHK`in, - Pressesprecherin -

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Nordhessen
Polizeidirektion Schwalm-Eder
August-Vilmar-Str. 20
34576 Homberg
Pressestelle

Telefon: 05681/774 130
E-Mail: pp-poea-homberg-ast.ppnh@polizei.hessen.de
http://www.polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell

