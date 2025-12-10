PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Homberg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Homberg

POL-HR: Werkzeugdiebe in Guxhagen unterwegs - Polizei sucht Zeugen

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 10.12.2025:

Guxhagen

Tatzeit: Montag, 08.12.2025, 17:30 Uhr bis Dienstag, 09.12.2025, 07:00 Uhr

Gleich zwei Firmenfahrzeuge sind in den vergangenen Tagen in Guxhagen ins Visier von unbekannten Tätern geraten.

Zwischen Montagabend, 17:30 Uhr und Dienstagmorgen, 07:00 Uhr, verschafften sich die Täter auf unklare Weise Zugang zu einem Citroen Jumper in der Stellbergstraße. Aus dem Transporter entwendeten sie zwei Stichsägen und zwei Akkuschrauber. Der entstandene Schaden wird auf rund 2500,- Euro geschätzt.

In einem zweiten Fall machten sich die Täter außerdem an einem Peugeot Boxer im Sandweg zu schaffen. Sie öffneten die hintere Fahrzeugtür und nahmen eine Handkreissäge, einen Akkuschrauber und eine Stichsäge mit. Auch hier liegt der geschätzte Schaden bei etwa 2500,- Euro.

Die Polizei in Melsungen prüft derzeit mögliche Zusammenhänge zwischen beiden Taten und bittet Zeugen, die im genannten Zeitraum im Bereich der Stellbergstraße und des Sandwegs verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 05661-70890 zu melden.

Yvonne Winter, KHK`in, - Pressesprecherin -

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Nordhessen
Polizeidirektion Schwalm-Eder
August-Vilmar-Str. 20
34576 Homberg
Pressestelle

Telefon: 05681/774 130
E-Mail: pp-poea-homberg-ast.ppnh@polizei.hessen.de
http://www.polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Homberg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Homberg
Weitere Meldungen: Polizei Homberg
Alle Meldungen Alle
  • 09.12.2025 – 07:05

    POL-HR: 370 Liter Diesel aus Lkw in Borken entwendet: Polizei bittet um Hinweise

    Homberg (ots) - Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 09.12.2025: Borken/Hessen Tatzeit: Freitag, 05.12.2025, 16:00 Uhr bis Montag, 08.12.2025, 07:45 Uhr Zwischen Freitagnachmittag, 16:00 Uhr und Montagmorgen, 07:45 Uhr, haben unbekannte Täter in der Albert-Einstein-Straße in Borken, auf dem Gelände des dortigen Entsorgungszentrums, rund 370 Liter ...

    mehr
  • 08.12.2025 – 14:23

    POL-HR: Vandalismus an Schulen in Homberg und Frielendorf: Polizei sucht Zeugen

    Homberg (ots) - Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 08.12.2025: Homberg/Efze / Frielendorf Tatzeit: Freitag, 05.12.2025, 14:00 Uhr bis Montag, 08.12.2025, 08:00 Uhr Vergangenes Wochenende, zwischen Freitag, 05.12.2025, 14:00 Uhr und Montag, 08.12.2025, 08:00 Uhr, drangen unbekannte Täter in eine Schule in der Straße "Am Schlossberg" in Homberg ein. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren