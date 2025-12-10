Polizei Homberg

POL-HR: Werkzeugdiebe in Guxhagen unterwegs - Polizei sucht Zeugen

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 10.12.2025:

Guxhagen

Tatzeit: Montag, 08.12.2025, 17:30 Uhr bis Dienstag, 09.12.2025, 07:00 Uhr

Gleich zwei Firmenfahrzeuge sind in den vergangenen Tagen in Guxhagen ins Visier von unbekannten Tätern geraten.

Zwischen Montagabend, 17:30 Uhr und Dienstagmorgen, 07:00 Uhr, verschafften sich die Täter auf unklare Weise Zugang zu einem Citroen Jumper in der Stellbergstraße. Aus dem Transporter entwendeten sie zwei Stichsägen und zwei Akkuschrauber. Der entstandene Schaden wird auf rund 2500,- Euro geschätzt.

In einem zweiten Fall machten sich die Täter außerdem an einem Peugeot Boxer im Sandweg zu schaffen. Sie öffneten die hintere Fahrzeugtür und nahmen eine Handkreissäge, einen Akkuschrauber und eine Stichsäge mit. Auch hier liegt der geschätzte Schaden bei etwa 2500,- Euro.

Die Polizei in Melsungen prüft derzeit mögliche Zusammenhänge zwischen beiden Taten und bittet Zeugen, die im genannten Zeitraum im Bereich der Stellbergstraße und des Sandwegs verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 05661-70890 zu melden.

Yvonne Winter, KHK`in, - Pressesprecherin -

