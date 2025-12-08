Polizei Homberg

POL-HR: Vandalismus an Schulen in Homberg und Frielendorf: Polizei sucht Zeugen

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 08.12.2025:

Homberg/Efze / Frielendorf

Tatzeit: Freitag, 05.12.2025, 14:00 Uhr bis Montag, 08.12.2025, 08:00 Uhr

Vergangenes Wochenende, zwischen Freitag, 05.12.2025, 14:00 Uhr und Montag, 08.12.2025, 08:00 Uhr, drangen unbekannte Täter in eine Schule in der Straße "Am Schlossberg" in Homberg ein. In einem Toilettenraum beschädigten sie die Sanitärkeramik offenbar mit einem Backstein. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 1000,- Euro geschätzt. Entwendet wurde nach derzeitigen Erkenntnissen nichts.

Ebenfalls bislang unbekannte Täter beschädigten die Fassade der Sporthalle einer Schule in der Nelkenstraße in Frielendorf sowie einen an der Wand des dortigen Lehrgebäudes befestigten Türstopper.

Die Polizei in Homberg hat in beiden Fällen die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Hinweise zu den Taten geben können, sich unter der Telefonnummer 05681-7740 zu melden.

Yvonne Winter, KHK´in, - Pressesprecherin -

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell