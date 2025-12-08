Polizei Homberg

POL-HR: Einbruch in Bäckerei in Gudensberg: Täter flüchten in blauem Kleinwagen

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 08.12.2025:

Gudensberg

Tatzeit: Montag, 08.12.2025, 00:45 Uhr

In der Nacht zu Montag, gegen 00:45 Uhr, kam es zu einem Einbruch in eine Bäckerei in der Untergasse in Gudensberg. Unbekannte Täter verschafften sich durch Einschlagen einer Scheibe an der Eingangstür Zutritt zum Geschäft. Offenbar wurden die Täter durch einen vorbeikommenden Zeugen gestört. Sie flüchteten daraufhin in einem blauen Kleinwagen vom Tatort.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand schlugen die Täter eine Scheibe in der Eingangstür ein und gelangten so in den Verkaufsraum. Ein aufmerksamer Zeuge beobachtete, dass einer der beiden Männer einen Tresor in Richtung Tür zog, während der andere Mann in einem hellblauen/blauen Pkw auf dem Parkplatz vor dem Laden wartete.

Als die Täter den Zeugen bemerkten, flüchteten sie ohne Beute mit dem Fahrzeug in Richtung Fritzlar. Den Tresor ließen sie vor der Eingangstür zurück.

Einer der Männer konnte folgt beschrieben werden: ca. 20-25 Jahre alt, etwa 175 Zentimeter groß, schmale Statur, bekleidet mit einer dunklen Kapuzenjacke, einer dunklen Hose und einer Stirnlampe.

Zu dem wartenden Fahrer des Kleinwagens ist lediglich bekannt, dass er Deutsch sprach.

Der entstandene Sachschaden kann derzeit nicht genau beziffert werden.

Die Kriminalpolizei Homberg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Hinweise zu den beschriebenen Männern, dem hellblau/blauen Kleinwagen geben können oder sonstige verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 05681-7740 zu melden.

Yvonne Winter, KHK`in, - Pressesprecherin -

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell