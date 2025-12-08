PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Homberg

POL-HR: Unbekannte versuchen Warenautomaten in Malsfeld aufzubrechen: Polizei sucht Zeugen

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 08.12.2025:

Malsfeld:

Tatzeit: Donnerstag, 04.12.2025, 18:00 Uhr bis Freitag, 05.12.2025, 16:00 Uhr

Zwischen Donnerstag, 04.12.2025, 18:00 Uhr und Freitag, 05.12.2025, 16:00 Uhr, versuchten unbekannte Täter in der Malfelder Straße in Dagobertshausen, einem Ortsteil von Malsfeld, einen Warenautomaten mit Fleisch aufzuflexen.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand setzten die Unbekannten dafür einen Akkutrennschleifer ein und trennten ein Metallflachband oberhalb des Schlosses durch, offenbar um an das Münzfach zu gelangen.

Der Aufbruchsversuch misslang, die Täter flüchteten ohne Beute.

Am Automaten entstand ein Sachschaden von etwa 100,- Euro.

Die Polizei Melsungen sucht Zeugen: Personen, die im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 05661-70890 zu melden.

Yvonne Winter, KHK`in, - Pressesprecherin -

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Nordhessen
Polizeidirektion Schwalm-Eder
August-Vilmar-Str. 20
34576 Homberg
Pressestelle

Telefon: 05681/774 130
E-Mail: pp-poea-homberg-ast.ppnh@polizei.hessen.de
http://www.polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell

