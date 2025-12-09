Polizei Homberg

POL-HR: Verkehrskontrolle in Melsungen mit klarem Fokus: 76 Fahrzeuge - vier Fahrer wegen Cannabisverdacht zur Blutentnahme

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 09.12.2025:

Melsungen

Am Montag, 08.12.2025, führte die Polizeistation in Melsungen in der Nürnberger Straße eine stationäre Verkehrskontrolle durch. Ziel der Maßnahme war die Erkennung von substanzbeeinflussten Verkehrsteilnehmern.

Die eingesetzten Beamtinnen und Beamten der Polizeidirektion Schwalm-Eder wurden unterstützt von Kolleginnen und Kollegen der Hessischen Hochschule für öffentliches Management und Sicherheit (HÖMS, Campus Wiesbaden), dem regionalen Verkehrsdienst Schwalm-Eder und Waldeck-Frankenberg, einem Rauschgiftspürhund des Polizeipräsidiums Nordhessen sowie Kräften aus Kassel.

In der Zeit von 10:00 Uhr bis 17:00 Uhr wurden insgesamt 76 Fahrzeuge angehalten und 109 Personen überprüft.

Während der Kontrolle führten die Einsatzkräfte 16 Atemalkoholtests durch, bei 26 Personen wurden Drogenvortests vorgenommen. In vier Fällen bestätigte sich der Anfangsverdacht einer Beeinflussung durch Cannabis - die betreffenden Fahrzeugführer wurden zur Blutentnahme auf die Dienststelle verbracht. Ein weiterer Fahrer war ohne gültige Fahrerlaubnis unterwegs. Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet und die Weiterfahrt wurde ihm untersagt.

Neben diesen Straftatbeständen stellten die Einsatzkräfte vereinzelte Ordnungswidrigkeiten fest, darunter Gurtverstöße sowie bei einigen Transport- und Baustellenfahrzeugen Mängel bei der Ladungssicherung. Diese konnten unmittelbar vor Ort behoben werden, sodass die Fahrten anschließend fortgesetzt werden konnten.

Die Polizeidirektion Schwalm-Eder wird auch in Zukunft mit solchen gezielten Kontrollen zur Sicherheit im Straßenverkehr beitragen und entsprechende Maßnahmen fortsetzen.

