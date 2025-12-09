PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Homberg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Homberg

POL-HR: Verkehrskontrolle in Melsungen mit klarem Fokus: 76 Fahrzeuge - vier Fahrer wegen Cannabisverdacht zur Blutentnahme

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 09.12.2025:

Melsungen

Am Montag, 08.12.2025, führte die Polizeistation in Melsungen in der Nürnberger Straße eine stationäre Verkehrskontrolle durch. Ziel der Maßnahme war die Erkennung von substanzbeeinflussten Verkehrsteilnehmern.

Die eingesetzten Beamtinnen und Beamten der Polizeidirektion Schwalm-Eder wurden unterstützt von Kolleginnen und Kollegen der Hessischen Hochschule für öffentliches Management und Sicherheit (HÖMS, Campus Wiesbaden), dem regionalen Verkehrsdienst Schwalm-Eder und Waldeck-Frankenberg, einem Rauschgiftspürhund des Polizeipräsidiums Nordhessen sowie Kräften aus Kassel.

In der Zeit von 10:00 Uhr bis 17:00 Uhr wurden insgesamt 76 Fahrzeuge angehalten und 109 Personen überprüft.

Während der Kontrolle führten die Einsatzkräfte 16 Atemalkoholtests durch, bei 26 Personen wurden Drogenvortests vorgenommen. In vier Fällen bestätigte sich der Anfangsverdacht einer Beeinflussung durch Cannabis - die betreffenden Fahrzeugführer wurden zur Blutentnahme auf die Dienststelle verbracht. Ein weiterer Fahrer war ohne gültige Fahrerlaubnis unterwegs. Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet und die Weiterfahrt wurde ihm untersagt.

Neben diesen Straftatbeständen stellten die Einsatzkräfte vereinzelte Ordnungswidrigkeiten fest, darunter Gurtverstöße sowie bei einigen Transport- und Baustellenfahrzeugen Mängel bei der Ladungssicherung. Diese konnten unmittelbar vor Ort behoben werden, sodass die Fahrten anschließend fortgesetzt werden konnten.

Die Polizeidirektion Schwalm-Eder wird auch in Zukunft mit solchen gezielten Kontrollen zur Sicherheit im Straßenverkehr beitragen und entsprechende Maßnahmen fortsetzen.

Yvonne Winter, KHK`in, - Pressesprecherin -

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Nordhessen
Polizeidirektion Schwalm-Eder
August-Vilmar-Str. 20
34576 Homberg
Pressestelle

Telefon: 05681/774 130
E-Mail: pp-poea-homberg-ast.ppnh@polizei.hessen.de
http://www.polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Homberg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Homberg
Weitere Meldungen: Polizei Homberg
Alle Meldungen Alle
  • 09.12.2025 – 07:05

    POL-HR: 370 Liter Diesel aus Lkw in Borken entwendet: Polizei bittet um Hinweise

    Homberg (ots) - Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 09.12.2025: Borken/Hessen Tatzeit: Freitag, 05.12.2025, 16:00 Uhr bis Montag, 08.12.2025, 07:45 Uhr Zwischen Freitagnachmittag, 16:00 Uhr und Montagmorgen, 07:45 Uhr, haben unbekannte Täter in der Albert-Einstein-Straße in Borken, auf dem Gelände des dortigen Entsorgungszentrums, rund 370 Liter ...

    mehr
  • 08.12.2025 – 14:23

    POL-HR: Vandalismus an Schulen in Homberg und Frielendorf: Polizei sucht Zeugen

    Homberg (ots) - Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 08.12.2025: Homberg/Efze / Frielendorf Tatzeit: Freitag, 05.12.2025, 14:00 Uhr bis Montag, 08.12.2025, 08:00 Uhr Vergangenes Wochenende, zwischen Freitag, 05.12.2025, 14:00 Uhr und Montag, 08.12.2025, 08:00 Uhr, drangen unbekannte Täter in eine Schule in der Straße "Am Schlossberg" in Homberg ein. ...

    mehr
  • 08.12.2025 – 13:27

    POL-HR: Unbekannte versuchen Warenautomaten in Malsfeld aufzubrechen: Polizei sucht Zeugen

    Homberg (ots) - Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 08.12.2025: Malsfeld: Tatzeit: Donnerstag, 04.12.2025, 18:00 Uhr bis Freitag, 05.12.2025, 16:00 Uhr Zwischen Donnerstag, 04.12.2025, 18:00 Uhr und Freitag, 05.12.2025, 16:00 Uhr, versuchten unbekannte Täter in der Malfelder Straße in Dagobertshausen, einem Ortsteil von Malsfeld, einen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren