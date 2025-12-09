Polizei Homberg

POL-HR: 370 Liter Diesel aus Lkw in Borken entwendet: Polizei bittet um Hinweise

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 09.12.2025:

Borken/Hessen

Tatzeit: Freitag, 05.12.2025, 16:00 Uhr bis Montag, 08.12.2025, 07:45 Uhr

Zwischen Freitagnachmittag, 16:00 Uhr und Montagmorgen, 07:45 Uhr, haben unbekannte Täter in der Albert-Einstein-Straße in Borken, auf dem Gelände des dortigen Entsorgungszentrums, rund 370 Liter Diesel aus einem abgestellten Lkw entwendet.

Die Zugmaschine des Herstellers Daimler war nach bisherigen Erkenntnissen am Freitag außerhalb des Betriebshofs abgestellt worden. Die Täter öffneten den Tank des Fahrzeugs und pumpten den Dieselkraftstoff ab. Anschließend flüchteten sie.

Der entstandene Schaden wird auf etwa 600 Euro geschätzt.

Die Polizei Homberg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Hinweise zur Tat geben können, sich unter der Telefonnummer 05681-7740 zu melden.

Yvonne Winter, KHK`in, - Pressesprecherin -

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell