Polizei Homberg

POL-HR: Einbruch in Autoteilegeschäft in Gudensberg - Polizei bittet um Hinweise

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 10.12.2025:

Gudensberg

Tatzeit: Dienstag, 09.12.2025, 16:00 Uhr bis Mittwoch, 10.12.2025, 03:25 Uhr

Zwischen Dienstag, 09.12.2025, 16:00 Uhr und Mittwoch, 10.12.2025, 03:35 Uhr, kam es zu einem Einbruch in einen Autoteilehandel im Schwimmbadweg in Gudensberg. Unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam über ein Fenster neben der Eingangstür Zutritt zu dem Gebäude.

Im Inneren durchsuchten sie sämtliche Räumlichkeiten nach Wertgegenständen und entwendeten Münzgeld, acht Autobatterien der Marke JPN sowie einen Kanister mit Kühlflüssigkeit.

Der entstandene Sachschaden wird derzeit auf rund 1350,- Euro geschätzt.

Die Kriminalpolizei in Homberg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet mögliche Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, sich unter der Telefonnummer 05681-7740 zu melden.

Yvonne Winter, KHK`in, - Pressesprecherin -

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell

