PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Kaiserslautern mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Polizei stellt Tatverdächtigen

Kaiserslautern (ots)

Eine Anzeige wegen Körperverletzung hat sich ein Mann aus dem Stadtgebiet in der Nacht zu Donnerstag eingehandelt. Der 49-Jährige wurde gegen Morgen dabei gesehen, wie er am Stiftsplatz auf einen anderen Mann einschlug und auch noch mehrmals nach ihm trat, als dieser schon am Boden lag. Der 60-Jährige wurde bei der Attacke verletzt. Ein Rettungsdienst brachte ihn ins Krankenhaus.

Unterdessen schnappte eine Polizeistreife den Tatverdächtigen wenige Minuten später und nahm ihn mit zur Dienststelle. Weil er sich weigerte, einen Atemalkoholtest durchzuführen, wurde dem 49-Jährigen nach Rücksprache mit der Justiz eine Blutprobe entnommen.

Die Hintergründe der Auseinandersetzung sind derzeit noch unklar. Die weiteren Ermittlungen laufen. |cri

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Kaiserslautern

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Kaiserslautern mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Kaiserslautern
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Kaiserslautern
Alle Meldungen Alle
  • 18.12.2025 – 14:34

    POL-PDKL: Unehrlicher Finder behält Bargeld

    Enkenbach-Alsenborn (Kreis Kaiserslautern) (ots) - Mit einem nicht ganz so ehrlichen Finder hatte es eine Frau aus dem Landkreis diese Woche zu tun. Die 36-Jährige hatte am Dienstagnachmittag auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Rosenhofstraße ihren Geldbeutel verloren - inklusive der darin enthaltenen Ausweise, des Führerscheins, der Bankkarten sowie eines dreistelligen Bargeldbetrags. Am Mittwoch erhielt sie ...

    mehr
  • 18.12.2025 – 14:18

    POL-PDKL: Ladendieb wird aggressiv

    Kaiserslautern (ots) - Wegen eines räuberischen Diebstahls ermittelt die Polizei gegen einen Mann aus dem Stadtgebiet. Der 59-Jährige wurde am Mittwochvormittag in einem Fachmarkt in der Mainzer Straße beim Stehlen erwischt. Der Hausdetektiv war kurz vor 11 Uhr auf den Langfinger aufmerksam geworden und folgte ihm bis auf den Parkplatz. Als er den Mann dort ansprach, wurde dieser aggressiv und bedrohte den Mitarbeiter mit einer zuvor gekauften Kleiderstange. Anschließend ...

    mehr
  • 17.12.2025 – 14:54

    POL-PDKL: Fußgängerin nutzt Fahrbahn

    Kaiserslautern (ots) - Zu ihrer eigenen Sicherheit hat die Polizei am Dienstagabend eine Frau in Gewahrsam genommen. Die 39-Jährige war in der Blücherstraße aufgefallen, wo sie gegen 18.40 Uhr als Fußgängerin unterwegs war und immer wieder auf der Fahrbahn herumlief. Ein Verkehrsteilnehmer verständigte die Polizei. Gegenüber den Beamten zeigte die offensichtlich alkoholisierte Frau ein stark sprunghaftes Verhalten. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren