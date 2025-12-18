Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Polizei stellt Tatverdächtigen

Kaiserslautern (ots)

Eine Anzeige wegen Körperverletzung hat sich ein Mann aus dem Stadtgebiet in der Nacht zu Donnerstag eingehandelt. Der 49-Jährige wurde gegen Morgen dabei gesehen, wie er am Stiftsplatz auf einen anderen Mann einschlug und auch noch mehrmals nach ihm trat, als dieser schon am Boden lag. Der 60-Jährige wurde bei der Attacke verletzt. Ein Rettungsdienst brachte ihn ins Krankenhaus.

Unterdessen schnappte eine Polizeistreife den Tatverdächtigen wenige Minuten später und nahm ihn mit zur Dienststelle. Weil er sich weigerte, einen Atemalkoholtest durchzuführen, wurde dem 49-Jährigen nach Rücksprache mit der Justiz eine Blutprobe entnommen.

Die Hintergründe der Auseinandersetzung sind derzeit noch unklar. Die weiteren Ermittlungen laufen. |cri

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell