Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Wer hat den Mercedes zerkratzt?

Kaiserslautern (ots)

Unbekannte Täter haben am Mittwoch in der Meuthstraße einen Pkw malträtiert. In der Zeit zwischen 9.50 und 10.35 Uhr wurde silberfarbene Mercedes-Benz auf der Fahrerseite mutwillig zerkratzt. Der Schaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt.

Die Ermittler suchen Zeugen, die gesehen haben, wer sich im fraglichen Zeitraum an dem Fahrzeug zu schaffen gemacht hat. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion 2, Telefon 0631 369-14299. |cri

