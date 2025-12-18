PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-PDKL: Wer hat den Mercedes zerkratzt?

  • Bild-Infos
  • Download

Kaiserslautern (ots)

Unbekannte Täter haben am Mittwoch in der Meuthstraße einen Pkw malträtiert. In der Zeit zwischen 9.50 und 10.35 Uhr wurde silberfarbene Mercedes-Benz auf der Fahrerseite mutwillig zerkratzt. Der Schaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt.

Die Ermittler suchen Zeugen, die gesehen haben, wer sich im fraglichen Zeitraum an dem Fahrzeug zu schaffen gemacht hat. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion 2, Telefon 0631 369-14299. |cri

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Kaiserslautern

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell

