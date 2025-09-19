PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Großkontrolle der Verkehrsdirektion Koblenz an der A3

Koblenz (ots)

Am Abend des 18.09.2025 führte die Verkehrsdirektion Koblenz an der 
A3 in Fahrtrichtung Frankfurt am Park- und Rastplatz Sessenhausen 
eine Großkontrolle durch.
Die Bundesautobahn 3 stellt eine der wichtigsten Transitrouten für 
den Personen- und Güterverkehr in Rheinland-Pfalz dar und wird 
vermehrt durch örtliche und überörtlich agierende Täter als An- und 
Abfahrtsroute genutzt.
Aus diesem Zweck wurde der fließende Verkehr durch einen 
Geschwindigkeitstrichter verlangsamt und über den Rastplatz 
abgeleitet. Hier wurden zahlreiche Pkw sowie deren Führer an eigens 
hierfür eingerichteten Kontrollstellen stichprobenartig überprüft.
Der gewerbliche Güterverkehr wurde nach Verlassen des Rastplatzes 
Sessenhausen auf einem sich anschließenden Parkplatz durch 
Spezialkräfte der Verkehrsdirektion einer Kontrolle unterzogen.
Darüber hinaus wurden mobile Kontrollen durchgeführt.
Schwerpunkt der Kontrollmaßnahmen, die in der Zeit von 21.30 Uhr bis 
02.00 Uhr stattfanden, bildete neben der Bekämpfung von 
Verkehrsdelikten wie beispielsweise der Teilnahme am öffentlichen 
Straßenverkehr unter dem Einfluss berauschender Mittel auch die 
Aufhellung diverser Deliktsfelder wie z.B. Planenschlitzer, 
Geldautomatensprenger sowie Schleuser- und Schmuggelkriminalität.
Neben Kräften der Polizeipräsidien Koblenz, Mainz und Trier sowie des
Polizeipräsidiums Einsatz, Logistik und Technik waren unter anderem 
Angehörige des Hauptzollamts, der Zollfahndung sowie der 
Bundespolizei eingesetzt. Darüber hinaus war die Staatsanwaltschaft 
sowie das THW in den Einsatz mit eingebunden.
Im Rahmen der Vollkontrolle wurden 13 Strafverfahren eingeleitet, 
darunter u.a. wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis, Urkundenfälschung und 
Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz sowie gegen das 
Pflichtversicherungsgesetz.
Vier Ordnungswidrigkeitsverfahren wurden wegen der Teilnahme am 
öffentlichen Straßenverkehr unter dem Einfluss berauschender Mittel 
eingeleitet.
Sichergestellt wurden u.a. ein Pkw sowie Führerscheine und 
Betäubungsmittel. Außerdem ein Teleskopschlagstock, zwei Schlagringe 
und drei Kennzeichen.
12 Lkw mussten stillgelegt und somit eine Weiterfahrt untersagt 
werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Koblenz
Pressestelle - O. Jutz
Telefon: 0261-103-50021
E-Mail: ppkoblenz.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.koblenz

Original-Content von: Polizeipräsidium Koblenz, übermittelt durch news aktuell

