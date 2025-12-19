PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Wichtiger Zeugenhinweis nach Fahrerflucht

Enkenbach-Alsenborn (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Durch den Hinweis eines aufmerksamen Zeugen ist die Polizei einem mutmaßlichen Unfallverursacher auf der Spur. Der Mann steht im Verdacht, am Donnerstagvormittag in der Hauptstraße ein anderes Auto beschädigt und Fahrerflucht begangen zu haben.

Laut der Beschreibung des Zeugen war der Mitsubishi Colt gegen 10.30 Uhr aus Richtung Bahnhof gekommen und in Richtung Marktstraße gefahren. Weil ihm an einer Engstelle andere Fahrzeuge entgegenkamen, fing der Fahrer an zu rangieren. Dabei stieß er jedoch gegen einen geparkten Dacia Sandero am Fahrbahnrand. Ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern, setzte der Mitsubishi-Fahrer seine Fahrt fort.

Der Zeuge hatte alles beobachtet und informierte umgehend die Polizei. Die Ermittlungen nach dem verantwortlichen Fahrer laufen. |cri

