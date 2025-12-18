Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Fußballspiel auf dem Betzenberg: 1. FC Kaiserslautern empfängt den 1. FC Magdeburg

Kaiserslautern (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern und des Polizeipräsidiums Westpfalz

Am Samstag, den 20. Dezember 2025, findet um 13:00 Uhr im Fritz-Walter-Stadion auf dem Betzenberg das letzte Heimspiel des 1. FC Kaiserslautern im Jahr 2025 gegen den 1. FC Magdeburg statt. Die Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern und das Polizeipräsidium Westpfalz haben gemeinsam mit dem 1. FC Kaiserslautern und den Netzwerkpartnern ein Sicherheitskonzept erarbeitet, um einen reibungslosen und sicheren Ablauf für alle Besucher zu gewährleisten.

Verkehrshinweise und Parken:

Verkehrsbeeinträchtigungen: Im Stadtgebiet und insbesondere rund um das Stadion ist mit Verkehrsbehinderungen zu rechnen. Anlassbezogen wird der Elf-Freunde-Kreisel zeitweise für den Fahrzeugverkehr gesperrt.

Kein Parken auf dem Betzenberg: Der dort vorhandene Parkraum ist ausschließlich Anwohnern mit Berechtigungsschein vorbehalten. "Falschparker" riskieren einen Strafzettel.

Parkmöglichkeiten für Gästefans: Der Messeplatz steht als Parkplatz für Gästefans zur Verfügung.

Shuttle-Service: Vom Parkplatz Schweinsdell (Autobahnausfahrt A6, Kaiserslautern-Ost) und dem Uni-Gebiet verkehren Shuttle-Busse der Stadtwerke Kaiserslautern zum Stadion und zurück. Informationen zum Shuttle-Betrieb sind auf der Internetseite der Stadtwerke (www.swk-kl.de) abrufbar.

Öffentlicher Nahverkehr: Aufgrund des erhöhten Reiseaufkommens wird die Nutzung des ÖPNV empfohlen. Bahnreisende sollten Wartezeiten einplanen. Informationen zu Entlastungszügen vor und nach dem Spiel finden Sie unter https://www.s-bahn-rheinneckar.de/fahrplan/sonderverkehr im Internet.

Sicherheitshinweise:

Verbot von Pyrotechnik: Das Abbrennen von Pyrotechnik ist verboten und wird strafrechtlich verfolgt.

Verhalten im und ums Stadion: Die Polizei wird gegen gewaltbereite Personen konsequent vorgehen. Randale und Krawalle haben nichts mit Fankultur zu tun und werden nicht toleriert. Die überwältigende Mehrheit der Fußballfans möchte einfach nur ein spannendes Spiel erleben. Die Polizei bittet alle Besucher, durch rücksichtsvolles Verhalten dazu beizutragen, dass der Spieltag für alle Beteiligten ein sicheres und positives Erlebnis wird.

Weitere Informationen:

Um den Überblick zu behalten, setzt die Polizei am Samstag eine Drohne ein.

Weitere Hinweise und Informationen sind auf der Internetseite der Polizei unter https://s.rlp.de/fussball-kaiserslautern zu finden.

Die Polizei wünscht allen Fans eine gute An- und Abreise sowie einen angenehmen Fußballnachmittag in Kaiserslautern. |erf

