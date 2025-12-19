PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: In Schutzplanke gekracht und abgehauen

Sembach (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Die Polizei sucht einen Autofahrer, der in den vergangenen Tagen die Schutzplanke in der Überleitung von der L393 zur L401 beschädigt hat. Einer Polizeistreife fiel der noch recht frische Unfallschaden am Donnerstagabend auf. Insgesamt vier Plankenelemente waren deutlich eingedrückt und zeigten Spuren von hellblauem Lack.

Offenbar war hier ein Verkehrsteilnehmer ausgangs der Rechtskurve nach links von der Fahrbahn abgekommen und gegen die Leitplanke gekracht. Zurück blieb der Schaden in Höhe von mehreren hundert Euro.

Gemeldet wurde der Unfall bislang nicht. Die Polizeiinspektion 1 ermittelt deshalb wegen des Verdachts der Fahrerflucht. Aktuell kann die Unfallzeit nur auf den Zeitraum zwischen Montagnacht (15.12.) und Donnerstagabend (18.12.), 18.25 Uhr, eingegrenzt werden. Zeugen, die genauer sagen können, seit wann die Schutzplanke beschädigt ist, oder die sogar Hinweise auf das Verursacherfahrzeug geben können, werden gebeten, sich unter der Nummer 0631 369-14199 mit der Polizeiinspektion 1 in Verbindung zu setzen. |cri

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Kaiserslautern

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

