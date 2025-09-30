Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Ampel beschädigt

Bad Münstereifel-Schönau (ots)

Im Zeitraum von Donnerstag (25. September) bis Montag (29. September) beschädigten Unbekannte ein mobiles Ampelsystem in der Straße Vollmert in Bad Münstereifel-Schönau.

Dabei wurden Plastikfragmente abgebrochen und die Batterien entnommen. Zudem wurde die Ampel umgekippt und lag am rechten Fahrbahnrand.

Es entstand ein Schaden im mittleren dreistelligen Euro-Bereich.

Die Ermittlungen wurden aufgenommen.

