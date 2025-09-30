PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Euskirchen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Ampel beschädigt

Bad Münstereifel-Schönau (ots)

Im Zeitraum von Donnerstag (25. September) bis Montag (29. September) beschädigten Unbekannte ein mobiles Ampelsystem in der Straße Vollmert in Bad Münstereifel-Schönau.

Dabei wurden Plastikfragmente abgebrochen und die Batterien entnommen. Zudem wurde die Ampel umgekippt und lag am rechten Fahrbahnrand.

Es entstand ein Schaden im mittleren dreistelligen Euro-Bereich.

Die Ermittlungen wurden aufgenommen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Euskirchen
- Pressestelle -

Telefon: 0 22 51 / 799-299
Fax: 0 22 51 / 799-90209

E-Mail: pressestelle.euskirchen@polizei.nrw.de

Internet: https://euskirchen.polizei.nrw/
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.eu/
Instagram: https://www.instagram.com/polizei.nrw.eu
Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_eu

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Euskirchen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Euskirchen
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Euskirchen
Alle Meldungen Alle
  • 29.09.2025 – 14:19

    POL-EU: Kradfahrer verletzte sich schwer

    Mechernich-Bleibuir (ots) - Ein 37-jähriger Motorradfahrer aus Neuss beschleunigte am Sonntag (28. September) gegen 12.15 Uhr am Ortsausgang. Hierbei fing sein Lenker an zu "flattern". In der Folge stürzte er zur linken Seite und rutschte ca. 30 Meter durch den links zur Fahrbahn liegenden Grünstreifen. Hierbei überschlugen sich der Motorradfahrer und das Motorrad mehrfach. Der Mann wurde schwerverletzt in ein ...

    mehr
  • 29.09.2025 – 14:16

    POL-EU: Raser in Imbissbude gestoppt - Bilanz der Schwerpunktkontrollen

    Kreis Euskirchen (ots) - Die Kreispolizeibehörde Euskirchen führte am vergangenen Wochenende umfangreiche Geschwindigkeitskontrollen durch. Kontrollstellen wurden in Euskirchen, Bad Münstereifel und Kall eingerichtet. Das Ergebnis kann sich - leider - sehen lassen: 130 Geschwindigkeitsverstöße wurden festgestellt, darunter acht Fälle mit Fahrverbot. Da die ...

    mehr
  • 28.09.2025 – 09:28

    POL-EU: Sonnenschirm und Plakat angezündet - Festnahme

    Euskirchen (ots) - Am Samstag, 27.09.2025, gegen 05:55 Uhr, wurde der Polizei ein brennender Sonnenschirm auf der Bahnhofstr. in Euskirchen gemeldet. Kurze Zeit später wurde ein brennendes Wahlplakat entdeckt. Im Rahmen der Fahndung konnte dann ein 41jähriger Euskirchener von Polizeibeamten angetroffen werden, der als Brandleger im Verdacht steht. Er wurde vorläufig festgenommen und der Polizeiwache Euskirchen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren