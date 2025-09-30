Kreispolizeibehörde Euskirchen
POL-EU: Ampel beschädigt
Bad Münstereifel-Schönau (ots)
Im Zeitraum von Donnerstag (25. September) bis Montag (29. September) beschädigten Unbekannte ein mobiles Ampelsystem in der Straße Vollmert in Bad Münstereifel-Schönau.
Dabei wurden Plastikfragmente abgebrochen und die Batterien entnommen. Zudem wurde die Ampel umgekippt und lag am rechten Fahrbahnrand.
Es entstand ein Schaden im mittleren dreistelligen Euro-Bereich.
Die Ermittlungen wurden aufgenommen.
Rückfragen von Medienvertretern bitte an:
Kreispolizeibehörde Euskirchen
- Pressestelle -
Telefon: 0 22 51 / 799-299
Fax: 0 22 51 / 799-90209
E-Mail: pressestelle.euskirchen@polizei.nrw.de
Internet: https://euskirchen.polizei.nrw/
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.eu/
Instagram: https://www.instagram.com/polizei.nrw.eu
Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_eu
Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell