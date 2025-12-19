PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Im Vorbeifahren BMW beschädigt

Kaiserslautern (ots)

Einen Schaden in Höhe von geschätzten 2.500 Euro hat ein unbekannter Autofahrer am Donnerstag in der Bleichstraße hinterlassen. Er touchierte offenbar im Vorbeifahren einen schwarzen BMW xDrive, der in Höhe des Hauses Nummer 37 am Fahrbahnrand abgestellt war. Beschädigt wurden der hintere Kotflügel und die Heckstoßstange. Der Verursacher machte sich aus dem Staub, ohne den Unfall zu melden.

Der BMW-Besitzer entdeckte den Schaden gegen 14 Uhr. Die genaue Unfallzeit ist unklar. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion 2 unter der Telefonnummer 0631 369-14299 entgegen. |cri

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Kaiserslautern

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell

