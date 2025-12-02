Polizeiinspektion Zweibrücken

POL-PIZW: Kratzer auf der Beifahrerseite

Contwig (ots)

Bereits Anfang vergangener Woche wurde ein Auto in der Hauptstraße beschädigt. Der Wagen stand in der Nacht von Montag, den 24.11.2025, auf Dienstag, den 25.11.2025, in Fahrtrichtung Stambach geparkt. Zwischen 20 Uhr und 16:30 Uhr der beiden Tage hinterließ ein Unbekannter zwei größere Kratzer auf der Beifahrerseite.

Zeugen, die sachdienliche Angaben zur Tat machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Zweibrücken unter der Telefonnummer 0631 369-15399 in Verbindung zu setzen. |pizw

Original-Content von: Polizeiinspektion Zweibrücken, übermittelt durch news aktuell