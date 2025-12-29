Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Bislang unbekannte Zeugen gesucht

Meiningen (ots)

Am 18.12.2025 gegen 14:30 Uhr stieß eine Autofahrerin beim Ausparken vom Parkplatz eines Heim- und Gartenmarktes im Steinweg in Meiningen gegen einen dort geparkten Anhänger. Ohne sich um den Unfall zu kümmern, verließ die Frau die Unfallstelle. Zwei bislang unbekannte Zeugen bekamen den Unfall mit und informierten den Geschädigten. Zur Klärung des Unfallhergangs bittet die Polizei diese beiden Zeugen oder weitere Personen, die die Unfallflucht beobachtet haben, sich unter der Telefonnummer 03693 591-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0328839/2025 bei der Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen zu melden.

