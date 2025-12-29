LPI-SHL: Mit dem Moped aufgefahren
Schmalkalden (ots)
Ein 48-jähriger Autofahrer und ein 19-jähriger Mopedfahrer fuhren Sonntagnachmittag hintereinander auf der Asbacher Straße in Schmalkalden. Das der Pkw-Fahrer verkehrsbedingt anhielt, um nach links abzubiegen, bemerkte der Kleinkraftradfahrer zu spät und prallte gegen des Heck des Autos. Der 19-Jährige verletzte sich bei dem Zusammenstoß leicht. Es entstand ein Gesamtschaden von etwa 3.500 Euro.
