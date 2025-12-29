LPI-SHL: In Bäckerei eingebrochen - Zeugen gesucht
Zella-Mehlis (ots)
Bislang unbekannte Täter drangen in der Zeit von Sonntagabend, 19:30 Uhr, bis Montag (29.12.2025), 01:55 Uhr, gewaltsam in eine Bäckerei in der Straße "Zellaer Höhe" in Zella-Mehlis ein. Sie entwendeten Bargeld in noch unbekannter Höhe und verursachten einen Sachschaden von mehreren tausend Euro. Der/die Täter flüchteten anschließend, vermutlich mit einem Fahrzeug, vom Tatort. Die Kriminalpolizei Suhl sicherte Spuren und bittet Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge wahrgenommen haben oder Hinweise zu dem Einbruch geben können, sich unter der Telefonnummer 03681 369-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0335201/2025 zu melden.
