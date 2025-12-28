PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Suhl mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Briefkästen gesprengt

Meiningen (ots)

Am 26.12.2025, zwischen 01:30 und 02:00 Uhr, wurde im Meininger Wohngebiet am Steingraben an einem Mehrfamilienhaus eine Briefkastenanlage mit einem unbekannten pyrotechnischen Gegenstand beschädigt. Es handelte sich dabei um eine Briefkastenanlage für alle Bewohner des Hauses. Da 2 von diesen Briefkästen komplett unbrauchbar gemacht wurden, muss nun die komplette Anlage getauscht werden. Somit ist ein Sachschaden von ca. 1500 Euro entstanden.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem bisger unbekannten Täter machen kann, wird gebeten sich bei der Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen unter Verwendung des Aktenzeichens ST/0334155/2025 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen
Telefon: 03693-591-0
E-Mail: sf.pi.meiningen@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Suhl mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Suhl
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Suhl
Alle Meldungen Alle
  • 28.12.2025 – 07:18

    LPI-SHL: Verkehrsunfall mit verletzten Personen zwischen Schleusingen und Kloster Veßra

    Kloster Veßra (ots) - Am Freitag, den 26.12.2025, kam es gegen 10:11 Uhr zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei PKW auf der Strecke zwischen Schleusingen und Kloster Veßra. Hierbei kam eine 72-jährige Fahrerin eines Mini One von der Fahrbahn ab und kollidierte im Gegenverkehr mit dem entgegenkommenden 68-jährigen Fahrer eines Seat Arona. Das Fahrzeug des ...

    mehr
  • 28.12.2025 – 07:03

    LPI-SHL: Verkehrsunfall mit Bahnschranke in Kloster Veilsdorf

    Kloster Veilsdorf (ots) - Am Freitag, den 26.12.2025, kam es in Kloster Veilsdorf zu einem Verkehrsunfall eines PKW in Folge einer Kollision mit einer Bahnschranke. Der 62-jährige Fahrer eines VW Golf befuhr die B89 von Hildburghausen kommend in Richtung Kloster Veilsdorf. Auf Grund der sehr niedrig stehenden Sonne war das Sichtfeld des Fahrers erheblich eingeschränkt, weshalb es in der weiteren Folge zu einer Kollision ...

    mehr
  • 26.12.2025 – 10:35

    LPI-SHL: Zeugen nach Körperverltzung gesucht

    Suhl (ots) - Am 25.12.2025 gegen 03:55 Uhr kam es in Suhl im Bereich des Haupteingangs des CCS zu einer Körperverletzungshandlung. Nach bisherigen Erkenntnissen, warf ein unbekannter Mann einen 26-Jährigen im "Wrestling-Stil" zu Boden. Dabei wurde der Geschädigte im Gesicht verletzt und zur weiteren Behandlung ins Klinikum Suhl verbracht. Zeugen gaben an, den Mann zuvor an einer Fotobox gesehen zu haben, die im ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren