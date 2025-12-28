Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Briefkästen gesprengt

Meiningen (ots)

Am 26.12.2025, zwischen 01:30 und 02:00 Uhr, wurde im Meininger Wohngebiet am Steingraben an einem Mehrfamilienhaus eine Briefkastenanlage mit einem unbekannten pyrotechnischen Gegenstand beschädigt. Es handelte sich dabei um eine Briefkastenanlage für alle Bewohner des Hauses. Da 2 von diesen Briefkästen komplett unbrauchbar gemacht wurden, muss nun die komplette Anlage getauscht werden. Somit ist ein Sachschaden von ca. 1500 Euro entstanden.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem bisger unbekannten Täter machen kann, wird gebeten sich bei der Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen unter Verwendung des Aktenzeichens ST/0334155/2025 zu melden.

