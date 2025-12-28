Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Drogenvortest positiv

Niederschmalkalden (ots)

Am 27.12.2025, gegen 10:20 Uhr, kontrollierten Beamte der Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen in Niederschmalkalden einen 62-jährigen VW Fahrer. Im Rahmen der allgemeinen Verkehrskontrolle schlug der Drogenvortest positiv auf Opiate an.

Eine Blutentnahme im Klinikum Schmalkaden, sowie die Einleitung eines entsprechenden Ordnungswidrigkeitenverfahren waren die Folge für ihn.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell