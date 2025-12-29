Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Einbruch in Gartenhütte

Zella-Mehlis (ots)

In der Zeit vom 18.12.2025 bis Sonntagvormittag verschafften sich bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu einem Gartengrundstück in der Gartensiedlung "Regenberg" in Zella-Mehlis. Mit Gewalt gelangten die Unbekannten in die dortige Gartenhütte, durchwühlten sie und entwendeten unter anderem Werkzeug und einen Verstärker im Gesamtwert von etwa 600 Euro. Der verursachte Sachschaden wird auf 200 Euro geschätzt. Zeugen, die Hinweise zu dem Einbruch oder verdächtigen Personen im Tatzeitraum geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03681 369-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0335052/2025 beim Inspektionsdienst Suhl zu melden.

