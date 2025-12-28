PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Verkehrsunfall mit verletzten Personen zwischen Schleusingen und Kloster Veßra

Kloster Veßra (ots)

Am Freitag, den 26.12.2025, kam es gegen 10:11 Uhr zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei PKW auf der Strecke zwischen Schleusingen und Kloster Veßra. Hierbei kam eine 72-jährige Fahrerin eines Mini One von der Fahrbahn ab und kollidierte im Gegenverkehr mit dem entgegenkommenden 68-jährigen Fahrer eines Seat Arona. Das Fahrzeug des 68-jährigen Fahrers wurde hierdurch in Richtung des Straßengrabens geschleudert und kam dort zum Stehen. Der Fahrer wurde leicht verletzt und konnte sein Fahrzeug eigenständig verlassen. Das Fahrzeug der 72-jährigen Fahrerin kam auf der Straße zum Stehen, die Fahrerin musste jedoch mittels Technik der Feuerwehr aus ihrem Fahrzeug befreit werden. Im weiteren Verlauf der medizinischen Untersuchung beider Beteiligter konnte durch den Notarzt festgestellt werden, dass mutmaßlich ein akutes medizinisches Problem bei der Unfallverursacherin ursächlich für den Verkehrsunfall war. Fahrerin und Fahrer der verunfallten Fahrzeuge wurden jeweils per Rettungswagen in nahe gelegene Kliniken verbracht. Es entstand Sachschaden an den beteiligten Fahrzeugen in einer Gesamthöhe von ca. 40.000 Euro. Die Strecke Schleusingen - Kloster Veßra war für den Zeitraum der Unfallaufnahme vollständig gesperrt.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Polizeiinspektion Hildburghausen
Telefon: 03685 778 0
E-Mail: sf.pi.hildburghausen@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell

