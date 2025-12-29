LPI-SHL: Berauscht mit dem E-Scooter unterwegs

Zella-Mehlis (ots) - In der Zeit vom 18.12.2025 bis Sonntagvormittag verschafften sich bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu einem Gartengrundstück in der Gartensiedlung "Regenberg" in Zella-Mehlis. Mit Gewalt gelangten die Unbekannten in die dortige Gartenhütte, durchwühlten sie und entwendeten unter anderem Werkzeug und einen Verstärker im Gesamtwert von etwa 600 Euro. Der verursachte Sachschaden wird auf 200 Euro geschätzt. Zeugen, die Hinweise zu dem ...

