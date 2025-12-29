LPI-SHL: Berauscht mit dem E-Scooter unterwegs
Meiningen (ots)
Sonntagabend stoppten Beamte der Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen einen 37-jährigen E-Scooter-Fahrer in Meiningen. Für das Fahrzeug bestand kein Versicherungsschutz und ein mit dem Mann durchgeführter Drogenvortest verlief positiv. Des Weiteren fanden die Polizisten ein verbotenes Betäubungsmittel bei dem 37-Jährigen und beschlagnahmten dieses. Nach erfolgter Blutentnahme und der Untersagung der Weiterfahrt bearbeiten die Polizeibeamten jetzt die Anzeigen.
