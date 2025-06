Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 250603-1: Kleinkraftradfahrer bei Zusammenstoß schwer verletzt

Wesseling (ots)

Auto erfasste Zweirad beim Wenden

Bei einem Verkehrsunfall am Montagnachmittag (2. Juni) in Wesseling ist ein Kleinkraftradfahrer (39) schwer verletzt worden. Rettungskräfte kümmerten sich um den Schwerverletzten und brachten ihn in ein Krankenhaus.

Nach derzeitigem Sachstand habe der Fahrer (41) eines Seat in einer Parklücke an der Flach-Fengler-Straße in Richtung Elsässer Straße geparkt. Gegen 13.45 Uhr sei der 39-Jährige auf seinem Zweirad auf der Flach-Fengler-Straße in Richtung Westring gefahren. Gleichzeitig habe der 41-Jährige ausgeparkt und gewendet, um in Richtung Westring zu fahren. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem Kleinkraftrad. Der 39-Jährige sei gestürzt und zog sich die schweren Verletzungen zu.

Hinzugerufene Polizisten dokumentierten die Spuren am Unfallort und fertigten eine Verkehrsunfallanzeige. Die Beamten des Verkehrskommissariats haben die Ermittlungen aufgenommen. (jus)

