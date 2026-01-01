PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen/Landkreis Konstanz) Serie von telefonischen Betrugsversuchen durch angebliche Bankmitarbeiter (01.01.2026)

Konstanz (ots)

Am Mittwoch, 31.12.2025, kam es im Tagesverlauf im Stadtgebiet von Singen zu einer Serie von Betrugsversuchen. Die Täter kontaktierten die Geschädigten telefonisch und gaben sich als Bankmitarbeiter aus. Sie informierten die Angerufenen über festgestellte verdächtige Buchungen auf ihren Konten und forderten sie auf, ihre Bank- und Kreditkarten samt zugehöriger PIN an einen Abholer zu übergeben. In drei Fällen gelang es den Tätern, in den Besitz von Bank- und Kreditkarten der Opfer zu kommen. In einem Fall gelang es ihnen, Geld abzubuchen. Die Polizei weist in diesem Zusammenhang noch einmal ausdrücklich darauf hin, am Telefon Fremden gegenüber immer misstrauisch zu sein, niemals Wertgegenstände an unbekannte Personen zu übergeben und im Zweifel Rat bei der örtlichen Polizeidienststelle zu suchen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Konstanz
Führungs- u. Lagezentrum
EPHK Thorsten Kölling
Telefon: 07531 995-3355
E-Mail: konstanz.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell

