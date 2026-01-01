Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Bodman-Ludwigshafen/Landkreis Konstanz) Vermisste Person leblos aufgefunden (01.01.2026)

Konstanz (ots)

Am Nachmittag des 31.12.2025, 11:30 Uhr, konnte durch einen Naturschutzwart im Naturschutzgebiet Schachenhorn zwischen Bodman und Ludwigshafen im unzugänglichen Uferbereich eine leblose Person im Flachwasser liegend festgestellt werden. Eine sofortige Überprüfung bestätigte die Feststellung. Ermittlungen ergaben, dass es sich hierbei um einen seit 24.11.2025 aus Ludwigshafen vermissten 75-Jährigen handelte. Der Todeszeitpunkt ist ersten Ermittlungen zufolge schon länger zurückliegend. Hinweise auf Fremdeinwirkung konnten ausgeschlossen werden. Die Freiwillige Feuerwehr Bodman-Ludwigshafen unterstützte die Bergungsmaßnahmen. Eine bestehende Öffentlichkeitsfahndung wurde zurückgenommen.

