Polizeiinspektion Rockenhausen

POL-PIROK: Ohne Fahrerlaubnis unter Drogeneinfluss unterwegs

Rockenhausen (Donnersbergkreis) (ots)

Am Montagnachmittag wurde ein Autofahrer in der Straße "An der Linde" angehalten, da er bei Dunkelheit ohne Licht fuhr. Der 49-jährige Fahrer gab an, nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis zu sein und Cannabis sowie Amphetamin konsumiert zu haben. Ein durchgeführter Drogentest verlief positiv auf Amphetamin und THC (Tetrahydrocannabinol). Dem Mann wurde die Weiterfahrt untersagt sowie eine Blutprobe entnommen. Der Fahrzeugschlüssel wurde präventiv sichergestellt.

Es wurde ein Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet und sollte die Blutprobe den Verdacht erhärten, folgt ein weiteres wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz sowie ein Ordnungswidrigkeitenverfahren. Als Folge muss der Fahrer mit einer Geldstrafe bzw. einem hohen Bußgeld rechnen. |ank

