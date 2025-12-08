Polizeiinspektion Rockenhausen

POL-PIROK: Schmuck und Bargeld bei Einbruch entwendet

Alsenz (Donnersbergkreis) (ots)

Im Laufe des Samstagnachmittages wurde in der Dr.-Heinrich-Bohley-Straße ein sogenannter Tageswohnungseinbruch verübt. Die Täter drangen über ein rückwärtig gelegenes Fenster im Erdgeschoss gewaltsam in das Einfamilienhaus ein, durchsuchten mehrere Räume und entwendeten nach ersten Feststellungen mehrere Uhren und weiteren Schmuck sowie Bargeld.

Die Kriminalpolizei bittet um Hinweise zu Personen oder Fahrzeugen, die mit der Tat in Verbindung stehen könnten, unter der Telefonnummer 0631 / 369-13312. |ank

