Polizeiinspektion Rockenhausen

POL-PIROK: Versammlung-Aufzug - Weihnachtliche Lichterfahrt 2025

VG Nordpfälzer Land; Gehrweiler, Gundersweiler, Imsweiler, Rockenhausen (Donnersbergkreis) (ots)

Am Samstag, 06.12.2025 fand in der Verbandsgemeinde Nordpfälzer Land die weihnachtliche Lichterfahrt 2025 statt. Die bei der Kreisverwaltung Donnersbergkreis angemeldete Versammlung in Form eines Aufzuges führte von Gehrweiler über Gundersweiler, Imsweiler nach Rockenhausen. Gegen 17:00 Uhr setzte sich der Konvoi aus 44 weihnachtlich geschmückten landwirtschaftlichen Zugmaschinen am Sportplatz in Gehrweiler in Bewegung. Entlang der Strecke insbesondere in den Ortsstraßen versammelten sich mehrere tausend Schaulustige, um die bunt erleuchteten Schlepper zu bestaunen. Die versammlungsbedingten Verkehrsbeeinträchtigungen entlang der Strecke wurden von den übrigen Verkehrsteilnehmenden überwiegend akzeptiert. In den meisten Fällen nutzten diese den kurzen Stopp, um ebenfalls die bunt beleuchteten Fahrzeuge zu genießen. Gegen 19:30 Uhr erreichte der Aufzug dann den Abschlussort auf dem Festplatz in Rockenhausen, wo die Fahrzeuge noch bis ca. 20:30 Uhr zu Ansicht ausgestellt wurden. Die Aufzugsstrecke wurde störungsfrei befahren. Die Polizei Rockenhausen und die freiwillige Feuerwehr Rockenhausen gewährleisteten die Absicherung des Konvois. |dsi

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeiinspektion Rockenhausen
Telefon: 0631 369-14699
E-Mail: pirockenhausen@polizei.rlp.de
Internet: http://www.polizei.rlp.de/pi.rockenhausen

Original-Content von: Polizeiinspektion Rockenhausen, übermittelt durch news aktuell

