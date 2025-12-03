Polizeiinspektion Rockenhausen

POL-PIROK: Taschendiebe unterwegs!!!

Winnweiler (Donnersbergkreis) (ots)

Am Nachmittag des 01. Dezember 2025 kam es in einem Supermarkt in der Schäferdelle in Winnweiler zu einem Taschendiebstahl. Eine 70-jährige Geschädigte aus dem Donnersbergkreis stellte während ihres Einkaufs erst an der Kasse fest, dass bislang unbekannte Täter ihre Geldbörse unbemerkt aus der Jackentasche entwendeten. Neben mehreren hundert Euro Bargeldbetrag wurden auch der Führerschein, die Krankenkassenkarte, der Personalausweis und Bankkarten/Debitkarten der Dame entwendet. Unmittelbar nach dem Diebstahl nutzten vermutlich die gleichen Täter eine der entwendeten Debitkarten und hoben unberechtigt einen größeren dreistelligen Geldbetrag von einem Konto ab. Die Ermittlungen bezüglich des Taschendiebstahls und des anschließenden Computerbetrugs werden von der Kriminalpolizei in Kaiserslautern übernommen.

Zeugenhinweise insbesondere zu Personen oder Fahrzeugen, die mit der Tat in Winnweiler in Verbindung stehen könnten, werden von der Polizei Rockenhausen unter der Telefonnummer 0631 / 369-14699 oder Email pirockenhausen@polizei.rlp.de entgegengenommen.

Insbesondere in der Vorweihnachtszeit machen sich Taschendiebe das Gedränge bei Veranstaltungen, in Geschäften oder öffentlichen Verkehrsmitteln zunutze, um zuzuschlagen. Doch schon mit einfachen Verhaltensmaßnahmen können Sie sich davor schützen, Opfer eines Diebstahls zu werden. So schützen Sie sich vor Taschendieben

- Taschendiebe lassen sich am typisch suchenden Blick erkennen: Sie meiden den direkten Blickkontakt zum Opfer und schauen eher nach der Beute.

- Tragen Sie Geld, Schecks, Kreditkarten und Papiere immer in verschiedenen verschlossenen Innentaschen der Kleidung möglichst dicht am Körper.

- Tragen Sie Hand- und Umhängetaschen verschlossen auf der Körpervorderseite oder klemmen Sie sie sich unter den Arm.

- Benutzen Sie einen Brustbeutel, eine Gürtelinnentasche, einen Geldgürtel oder eine am Gürtel angekettete Geldbörse. - Legen Sie Geldbörsen nicht oben in Einkaufstasche, Einkaufskorb oder Einkaufswagen, sondern tragen Sie sie möglichst körpernah.

- Hängen Sie Handtaschen im Restaurant, im Kaufhaus oder im Laden (selbst bei der Anprobe von Schuhen oder Kleidung) nicht an Stuhllehnen und stellen Sie sie nicht unbeaufsichtigt ab. (Quelle: Taschendiebstahl | polizei-beratung.de)

|dsi

Original-Content von: Polizeiinspektion Rockenhausen, übermittelt durch news aktuell