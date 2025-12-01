Polizeiinspektion Rockenhausen

POL-PIROK: Rockenhausen (Donnersbergkreis)

Bild-Infos

Download

Rockenhausen (Donnersbergkreis) (ots)

Im Zeitraum von Freitagnachmittag bis Montagmorgen haben unbekannte "Schmierfinken" in der Bezirksamtsstraße die Eingangstür der Verbandsgemeinde Nordpfälzer Land mit roter Farbe besprüht. Die Kosten für die Reinigung werden auf einen unteren dreistelligen Betrag geschätzt. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung.

Die Polizei in Rockenhausen bittet um Hinweise zu Personen, die mit der Tat in Verbindung stehen könnten, unter der Telefonnummer 0631 / 369-14699. |ank

Original-Content von: Polizeiinspektion Rockenhausen, übermittelt durch news aktuell