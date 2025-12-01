PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Rockenhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Rockenhausen

POL-PIROK: Rockenhausen (Donnersbergkreis)

POL-PIROK: Rockenhausen (Donnersbergkreis)
  • Bild-Infos
  • Download

Rockenhausen (Donnersbergkreis) (ots)

Im Zeitraum von Freitagnachmittag bis Montagmorgen haben unbekannte "Schmierfinken" in der Bezirksamtsstraße die Eingangstür der Verbandsgemeinde Nordpfälzer Land mit roter Farbe besprüht. Die Kosten für die Reinigung werden auf einen unteren dreistelligen Betrag geschätzt. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung.

Die Polizei in Rockenhausen bittet um Hinweise zu Personen, die mit der Tat in Verbindung stehen könnten, unter der Telefonnummer 0631 / 369-14699. |ank

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeiinspektion Rockenhausen
Telefon: 0631 369-14699
E-Mail: pirockenhausen@polizei.rlp.de
Internet: http://www.polizei.rlp.de/pi.rockenhausen

Original-Content von: Polizeiinspektion Rockenhausen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Rockenhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Rockenhausen
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Rockenhausen
Alle Meldungen Alle
  • 27.11.2025 – 10:40

    POL-PIROK: E-Scooterfahrer unter Drogenverdacht

    Lohnsfeld (Donnersbergkreis) (ots) - Am Donnerstag gegen 1 Uhr wurden bei einem 40-jährigen Fahrer eines E-Scooters aus dem Donnersbergkreis bei einer Verkehrskontrolle auf dem Fahrradweg neben der L401 drogentypische Auffälligkeiten festgestellt. Ein durchgeführter Drogentest verlief positiv auf THC (Tetrahydrocannabinol). Der Mann gab an, am Vortag Cannabis konsumiert zu haben. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt und ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren