Polizeiinspektion Rockenhausen

POL-PIROK: Einbruch in Einfamilienhaus

Winnweiler (Donnersbergkreis) (ots)

Am Montagabend gegen 18:30 Uhr wurde in ein Einfamilienhaus in der Neugasse eingebrochen. Die Täter drangen gewaltsam über ein Fenster im Erdgeschoss in das Wohnhaus ein, durchsuchten Einrichtungsgegenstände in mehreren Räumen und entwendeten nach ersten Feststellungen Bargeld sowie eine EC-Karte.

Die Kriminalpolizei bittet um Hinweise zu Personen oder Fahrzeugen, die mit der Tat in Verbindung stehen könnten, unter der Telefonnummer 0631 / 369-13312. |ank

Original-Content von: Polizeiinspektion Rockenhausen, übermittelt durch news aktuell