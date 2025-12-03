PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Rockenhausen

POL-PIROK: Unter Drogeneinfluss mit dem E-Scooter unterwegs

Sippersfeld (Donnersbergkreis) (ots)

Polizeibeamte der Polizeiinspektion Rockenhausen führten am gestrigen Vormittag in Sippersfeld eine Verkehrskontrolle bei einem 38-jährigen E-Scooter Fahrer durch. Bei der Kontrolle wurden bei dem Mann aus dem Donnersbergkreis drogentypische Auffallerscheinungen festgestellt, so dass eine Beeinflussung von berauschenden Mitteln anzunehmen war. Zur Feststellung und Nachweis einer Drogenbeeinflussung wurde ihm eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Jetzt muss sich der Mann wegen einer Ordnungswidrigkeit nach dem Straßenverkehrsgesetz verantworten. |dsi

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeiinspektion Rockenhausen
Telefon: 0631 369-14699
E-Mail: pirockenhausen@polizei.rlp.de
Internet: http://www.polizei.rlp.de/pi.rockenhausen

Original-Content von: Polizeiinspektion Rockenhausen, übermittelt durch news aktuell

