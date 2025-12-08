PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Rockenhausen

POL-PIROK: Weißer Caddy nach Unfallflucht gesucht

Marienthal (Donnersbergkreis) (ots)

Am Freitagnachmittag gegen 14 Uhr kam es auf der Landesstraße 386, zwischen Rußmühlerhof und Marienthal, im Begegnungsverkehr zu einer bislang ungeklärten Unfallflucht. Der Unfallverursacher fuhr zu weit links, so dass es zum Zusammenstoß mit dem Außenspiegel eines entgegenkommenden PKW kam, wobei dieser beschädigt wurde. Danach fuhr er einfach weiter, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Bei dem Verursacherfahrzeug soll es sich um einen weißen Caddy gehandelt haben. Wahrscheinlich dürfte bei diesem der linke Außenspiegel ebenfalls beschädigt sein. Der entstandene Fremdschaden wird auf rund 500 Euro geschätzt. Die polizeilichen Ermittlungen dauern an.

Hinweise zur Klärung der Verkehrsunfallflucht werden unter der Telefonnummer 0631 / 369-14699 an die Polizeiinspektion Rockenhausen erbeten.

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeiinspektion Rockenhausen
Telefon: 0631 369-14699
E-Mail: pirockenhausen@polizei.rlp.de
Internet: http://www.polizei.rlp.de/pi.rockenhausen

Original-Content von: Polizeiinspektion Rockenhausen, übermittelt durch news aktuell

