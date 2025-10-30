PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Fahrraddieb in Bad Homburg +++ Zwei Einbrüche in Glashütten +++ Farbschmierereien an Einkaufszentrum +++ Auf Pannenfahrzeug aufgefahren

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

1. Fahrraddieb in Bad Homburg,

Bad Homburg, Louisenstraße, Mittwoch, 29.10.2025, 12.30 Uhr

(da)Am Mittwochmittag hat ein Dieb in Bad Homburg ein Fahrrad entwendet. Gegen 12.30 Uhr machte er sich an einem in der Louisenstraße nahe dem Waisenhausplatz abgestellten und mit einem Schloss gesicherten Pedelec zu schaffen. Nachdem er das Schloss aufgebrochen hatte, fuhr er mit dem neu erlangten Fahrrad in Richtung Kurhaus davon. Sein eigenes Fahrrad, mit dem er zum Tatort gefahren war, ließ er zurück. Die Tat wurde jedoch von einer Videokamera aufgezeichnet. Die Polizei fahndet nun nach dem Fahrrad und dem Täter. Bei dem Pedelec handelt es sich um ein neongrünes Rad der Marke "Cube". Der Dieb ist männlich, 1,70 Meter groß, 35 bis 40 Jahre alt und hat kurze schwarze Haare. Er trug eine dunkle Jacke, einen olivgrünen Pullover, eine blaue Jeans und einen schwarzen Rucksack. Mögliche Hinweise nimmt die Polizeistation Bad Homburg unter der Rufnummer (06172) 120-0 entgegen.

2. Zwei Einbrüche in Glashütten,

Glashütten, Gartenstraße & Dornsweg, Mittwoch, 29.10.2025

(da)In Glashütten wurde am Mittwoch in zwei Häuser eingebrochen. Zwischen 16.15 Uhr und 19.20 Uhr schlugen die bisher unbekannten Täter das Fenster eines Einfamilienhauses in der Gartenstraße ein und gelangten so an Wertgegenstände in den Wohnräumen. Im Dornsweg traf es einen Supermarkt. Kurz vor Mitternacht hebelten sie ein Fenster des Marktes auf. Im Inneren versuchten sie, diverse Türen und Schränke aufzuhebeln. Ob sie dabei an Beute gelangten, ist bisher nicht bekannt. In beiden Fällen ermittelt nun die Kriminalpolizei. Mögliche Hinweise nimmt die Polizeistation Königstein unter der Rufnummer (06174) 9266-0 entgegen.

3. Farbschmierereien an Einkaufszentrum, Neu-Anspach, Hans-Böckler-Straße, Mittwoch, 29.10.2025, 7 Uhr

(da)Am Mittwochmorgen wurden am Einkaufszentrum in Neu-Anspach Farbschmierereien festgestellt. Unbekannte hatten zuvor den Abstellplatz für Fahrräder an der Hans-Böckler-Straße mit lila Sprühfarbe verschandelt. Hinweise nimmt die Polizeistation Usingen unter der Rufnummer (06081) 9208-0 entgegen.

4. Auf Pannenfahrzeug aufgefahren,

Bundesstraße 455 bei Oberursel, Mittwoch, 29.10.2025, 17.20 Uhr

(da)-Am Mittwochabend kam es auf der Bundesstraße 455 bei Oberursel zu einem Auffahrunfall, bei dem zwei Menschen verletzt wurden. Gegen 17.20 Uhr stand ein silberfarbener Passat aufgrund eines technischen Defekts vor dem Eichwäldchentunnel. Zeitgleich fuhr ein 19-Jähriger mit einem grauen Skoda auf der Bundesstraße in Richtung Königstein. Er übersah das liegengebliebene Fahrzeug und es kam zum Zusammenstoß. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden wird auf rund 10.000 Euro geschätzt. Die Insassen beider Fahrzeuge wurden mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.

Original-Content von: PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell