Polizeiinspektion Rockenhausen

POL-PIROK: Trotz Drogeneinfluss zu zweit mit dem E-Scooter unterwegs

Alsenz (Donnersbergkreis) (ots)

Am Montagabend gegen 22 Uhr wurde in der Bahnhofstraße ein E-Scooter kontrolliert, da dieser von zwei Personen genutzt wurde. Im Rahmen der Kontrolle wurden bei dem 24-jährigen Fahrer drogentypische Auffälligkeiten festgestellt. Der Mann räumte ein, regelmäßig Cannabis zu konsumieren, zuletzt am Vortag. Da ein durchgeführter Drogentest positiv auf THC (Tetrahydrocannabinol) verlief, wurde ihm die Weiterfahrt untersagt und eine Blutprobe entnommen.

Gegen den Fahrer wurde ein Ordnungswidrigkeiten-Verfahren eingeleitet. Sollte die Blutprobe den Verdacht erhärten, muss er mit einem Bußgeld von mindestens fünfhundert Euro zuzüglich Verfahrenskosten, einem Monat Fahrverbot sowie zwei Punkten im Verkehrszentralregister rechnen. |ank

