Polizeiinspektion Rockenhausen

POL-PIROK: Mit Kleinlaster erheblich überladen und ohne Fahrerlaubnis unterwegs

Rockenhausen (Donnersbergkreis) (ots)

Eine Polizeistreife kontrollierte am Dienstagmorgen einen Kleinlaster in der Kaiserslauterer Straße. Während der Verkehrskontrolle wurde bei dem Kraftfahrzeug eine erhebliche Überladung festgestellt, so dass es einer Fahrzeugwaage zugeführt wurde. Anstatt des erlaubten Gewichts von 3,5 Tonnen wurde ein tatsächliches Gewicht von knapp 5 Tonnen (4980 kg) ermittelt, was einer Überladung um 42 Prozent entspricht. Da der 29-jährige Fahrer lediglich eine ausländische Fahrerlaubnis vorweisen konnte, jedoch bereits länger als 6 Monate in Deutschland wohnhaft ist, dürfte die vorgezeigte Fahrerlaubnis keine Gültigkeit mehr haben. Anhand mitgeführter Nachweise ergibt sich der Verdacht, dass ein Fahren ohne Fahrerlaubnis in mindestens 25 Fällen vorgelegen haben dürfte. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Kaiserslautern wurde zur Sicherung des Strafverfahrens eine Sicherheitsleistung einbehalten. |ank

Original-Content von: Polizeiinspektion Rockenhausen, übermittelt durch news aktuell